Kinderen weer naar school? 'Geen denken aan, mijn zoontje blijft thuis'

Fernando van Gunstren is een van de ouders die hun kinderen voorlopig thuishouden. "Mijn zoontje van 5 jaar heeft pseudokroep (een virale ontsteking van de bovenste luchtwegen) en astma. Hij is dus een risicogroep. Daarom was het voor ons duidelijk: hij blijft thuis. En ook onze dochter gaat nog even niet naar school. We willen geen risico lopen en geven de kinderen nog een paar weken thuis les."

"We hebben daarover afgelopen week contact gehad met beide scholen en de situatie uitgelegd. De scholen respecteren de keuze. Ze krijgen huiswerk en alles gaat gewoon door. Ik haal iedere week het huiswerk netjes op bij de scholen."

Wanneer ze wel weer naar school kunnen? "Ik wil eerst de komende periode afwachten en kijken wat de statistieken doen. Over drie weken hebben we een beter beeld wat het effect van het openen van de scholen zal zijn. Dan gaan we opnieuw evalueren."