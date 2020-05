Omslag van warm naar koud weer, waarschuwing voor zware windstoten

"Nu is er nog geen vuiltje aan de lucht, maar tegen het eind van de zondagmiddag is het over met de pret", zegt meteoroloog Verhoeven van Buienradar.

Kustprovincies

Aan het einde van de middag komt er koude lucht vanuit het noorden ons land binnen. Dat gaat gepaard met flinke windstoten tot wel 85 km/uur. "Vooral in Zeeland krijgen we harde windstoten. Maar ook landinwaarts waait het flink door en moeten mensen oppassen", zegt Verhoeven. "De wind kan verraderlijk zijn, gezien we al lange tijd weinig wind hebben gehad."

Het KNMI heeft voor de kustprovincies code geel afgegeven. Die is tot en met maandagmiddag van kracht.