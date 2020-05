IJsland winnaar van alternatief songfestival, Nederland wordt slechts 13de

Eensgezind over de winnaar

De nationale vakjury’s en de kijkers waren eensgezind over de winnaar. Ze gaven allebei IJsland de meeste punten. Daði & Gagnamagnið kregen voor hun Think About Things 434 punten. Litouwen werd tweede en Rusland derde.

De songfestivalfansites organiseerden het online Eurovisiesongfestival omdat het liedjesspektakel in Rotterdam vanwege de coronacrisis niet door kon gaan.

Vorige week werden in twee halve finales de deelnemers voor de grote finale gekozen. Daarin werden slechts korte stukjes van de liedjes uitgezonden. Het grootste deel van de uitzending werd ingenomen door de puntentelling.