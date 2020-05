"Twee dagen later ben ik naar mijn vader gegaan, we waren immers allebei al besmet dus we konden wel naar elkaar toe. Hij had het ongelooflijk zwaar. Mijn ouders konden absoluut niet zonder elkaar. 'Ik wil niet meer verder leven', zei hij tegen me. Dat was zo moeilijk om te horen.

Mijn moeder is altijd de spil van het gezin geweest. Ze zorgde voor iedereen, en vooral voor mijn vader. Doordat zij achter hem stond, kon mijn vader de sociale man zijn die hij wilde zijn. Hij was actief bij voetbalclub Germania, heeft de judoschool in Groesbeek opgericht, presenteerde jarenlang programma's bij het lokale radiostation, liep 35 keer de Vierdaagse, opende elke ochtend de poorten van de begraafplaats en sloot die 's avonds ook weer af.

Dit jaar zouden mijn ouders 60 jaar getrouwd zijn, ze hielden zo veel van elkaar."