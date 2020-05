Politie houdt treinreizigers tegen: te druk op de stranden

De politie houdt op dit moment reizigers tegen die de trein willen nemen van Amsterdam naar Zandvoort. Het is te druk in de treinen naar het strand, waardoor de veiligheid in verband met de coronamaatregelen niet meer gewaarborgd kan worden.

"Er komen meer mensen dan in de trein kunnen", zegt een woordvoerder van de NS. Om ervoor te zorgen dat de situatie op het perron en in de treinen veilig blijft, is daarom besloten de toegang naar het perron te reguleren. 'Ga niet naar Zandvoort' "We willen voorkomen dat er te veel mensen op het perron komen, en ook dat de treinen te vol worden. Maar ook willen we mensen ontmoedigen die misschien nog naar Zandvoort willen." De trein is niet bedoeld voor toeristen of mensen die een dagje uit willen, benadrukt de NS. "Laat ruimte aan mensen die de trein het hardst nodig hebben, houd 1,5 meter afstand", benadrukt de NS. Erik Kroeze, woordvoerder van de NS, vertelt dat ze elke reiziger aanspreken op dit moment. "We vragen: moet je echt met deze trein? Is het noodzakelijk? Zandvoort heeft 17.000 inwoners, dan heb je normaal gesproken genoeg aan twee treinen per uur. Het gaat op dit moment dus aantoonbaar om dagjesmensen die naar het strand willen."