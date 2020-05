'Het maakte niets uit wie je was of waar je in geloofde, ze stond altijd voor je klaar'

"Mijn moeder vervulde voor mij niet alleen een moederrol, maar was ook mijn vader. Toen ik vijftien was zijn mijn ouders gescheiden, maar al lang daarvoor was mijn vader heel vaak weg. Mama heeft altijd de zorg voor ons opgenomen.

Ze had het daarom financieel niet altijd breed en soms ook geen geld voor de boodschappen. Maar ook al had ze nog maar één euro voor een zak brood, dan deelde ze het nog steeds met de buurvrouw als die dat nodig had. Ze was zo behulpzaam. En het maakte haar niets uit wie je was of waar je in geloofde, ze stond altijd voor je klaar.

Zo raakte een kennis een keer dakloos. Dat was een Italiaanse vrouw. Ze werd op straat gezet, had geen verblijfsvergunning en was hoogzwanger. Mijn moeder heeft haar in huis genomen, ze kreeg een eigen kamertje en met een maatschappelijk werkster regelde ze dat ze hier in Nederland kon bevallen. Die mevrouw sprak geen woord Turks of Nederlands, maar met gebarentaal begrepen ze elkaar. Zij een christen met een kruisje om haar nek, mijn moeder moslim: het maakte niets uit."