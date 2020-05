Vulkaan ontdekt in de Noordzee: 'Een toevalstreffer'

Mulciber is niet de eerste vulkaan van Nederland, vijftig jaar geleden werd de eveneens dode Zuidwalvulkaan in de Waddenzee ontdekt. Daarnaast liggen er nog twee vulkanen in het Caribisch gebied: de actieve vulkanen Mount Scenery op Saba en de Quill op Sint Eustatius.

Miljoenen jaren geleden ontstaan

De vulkanen werden vermoedelijk zo'n 150 miljoen jaar geleden gevormd, in het tijdperk Vroeg-Jura. Nederland was toen grotendeels bedekt door zee. In de loop van dat tijdperk werd de aardbodem onrustig en werd de Atlantische Oceaan geopend. In die periode vormden zich dus ook twee forse vulkanen.

Hier zie je het verschuiven van de aardbodem: