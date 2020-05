Corona-uitbraak in azc Sneek: 22 bewoners besmet, deuren op slot

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers heeft eerder al een protocol opgesteld wat te doen bij een besmetting in een azc. Zo wordt een besmette bewoner altijd in quarantaine geplaatst, op elke locatie zijn daar ruimtes voor ingericht. Het liefst gebeurt dat in een woonunit met een eigen douche en toilet, staat in het protocol.

Asielzoeker naar intensive care

In het asielzoekerscentrum in Maastricht werd voor het eerst een asielzoeker besmet met corona, die bewoner moest uiteindelijk naar de intensive care. Inmiddels zijn er al verschillende bewoners in verschillende asielzoekerscentra besmet, schrijft het COA. Maar niet eerder waren het er zo veel op één plek.