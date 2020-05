Ruiten joods restaurant Amsterdam vernield, verdachte gepakt

Het is niet de eerste keer dat de ruiten van het restaurant aan diggelen liggen. In maart 2018 kreeg het restaurant een stoeptegel tegen de ruit. In januari van dat jaar was het restaurant al besmeurd met eieren en in december sloeg een man met een knuppel de ramen in. Voor die laatste vernieling werd een 29-jarige Palestijns-Syrische vluchteling veroordeeld tot zes weken voorwaardelijke celstraf.

In januari verdacht pakketje

Ook dit jaar kwam het restaurant al eens in het nieuws, in januari werd een verdacht pakketje voor de deur gelegd. De straat werd toen afgezet en de EOD moest ter plaatse komen.