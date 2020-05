'Mijn papa was oneindig dankbaar voor wat Nederland hem heeft gegeven en gebracht'

Zijn dochter Zeycan Doğan:

"Kort voor zijn overlijden kregen we nog goed nieuws vanuit het ziekenhuis in Nieuwegein. Maar helaas was dat van korte duur. Want diezelfde nacht werden we uit bed gebeld en we moesten direct naar het ziekenhuis komen. Daar heeft mijn vader ons nog kort kunnen spreken. 'Ik heb gegeten en gedronken van het spijs wat het leven mij te bieden had. Mijn reis is blijkbaar tot hier. Ik heb jullie tot hier gebracht, maar vanaf hier moeten jullie het zelf doen', zei hij.

In het bijzijn van zijn vrouw en zijn vijf kinderen is hij op Goede Vrijdag overleden aan de gevolgen van het coronavirus. In zijn geliefde Nederland, het land waar hij als gastarbeider jaren geleden naartoe was gekomen."