Laatste supermaan van 2020 stond vannacht aan de hemel

Misschien heb je hem vannacht wel gezien toen je nog even uit het raam keek: de maan. Hij viel op, want voor de vierde keer dit jaar stond er een supermaan aan de hemel. Het was daarmee ook gelijk de laatste keer dat er een supermaan in Nederland te zien is dit jaar.

Soms staat de maan zo dichtbij de aarde dat het lijkt alsof je hem bijna kan aanraken. Als het dan ook nog eens een volle maan is, spreek je van een supermaan. De supermaan. © Buienradar Meteoroloog Maurice Middendorp van Buienradar legt verder uit: "De maan maakt een elliptische baan rond de aarde en daarbij staat de maan gemiddeld 384.450 kilometer van de aarde af. Omdat de baan elliptisch is, dus een vorm van een uitgerekte cirkel heeft, kan de maan dus dichterbij of juist verder weg staan." Maan lijkt verschillend in grootte "De kortste afstand tussen de maan en aarde is ruim 356.000 kilometer en de langste bijna 407.000 kilometer. Hierdoor lijkt de maan verschillend in grootte. Als de maan dichtbij staat, lijkt de maan groter en als er dan ook nog eens sprake is van volle maan, wordt dit supermaan genoemd." Middendorp kreeg vannacht ontzettend veel foto's toegestuurd van de supermaan, zoals deze van Ab Donker uit Deil in de Betuwe: © Ab Donker uit Deil De afgelopen nacht was het de vierde keer dit jaar dat er een supermaan aan de hemel stond. Vorige maand was de maan nog net iets beter te zien. Toen stond hij 4000 kilometer dichterbij. Ook vanavond maanpret Hoewel de supermaan nu weer is verdwenen, kunnen we ook vanavond en vannacht nog nagenieten zegt Middendorp. "Komende nacht staat er een (bijna) volle maan aan de hemel. Die is goed te zien, het blijft namelijk vrij helder. Hoewel er wel wat sluierwolken overtrekken." © Ton ten Brinke uit Lelystad Uitkijken naar super-supermaan Voor dit jaar is het dus voorbij met de supermanen. Maar we kunnen wel alvast gaan uitkijken naar nóg grotere supermanen. Volgens Middendorp zijn kunnen we die op 25 november 2034 verwachten. Dan komt de volle maan voor het eerst deze eeuw dichterbij dan 356.500 kilometer en op 6 december 2052 wordt de grootste supermaan van deze eeuw verwacht. Waarom lijkt de maan soms zo groot? Hier wordt het fenomeen 'supermaan' nog een keer uitgelegd.