'Mijn moeder werd maar 58 jaar, maar heeft alles uit haar leven gehaald'

"In de week van 16 maart kreeg mama haar eerste symptomen. Het was in de tijd dat premier Rutte zijn eerste persconferenties gaf. Het begon met een blaasontsteking. We dachten niet direct aan corona. Ze was zelf altijd heel nuchter. Nu ook. Het was vast een griepje, het zou wel weer over gaan. De dag voordat ze ziek werd, had ze haar motor nog rijklaar gemaakt voor een nieuw seizoen.

Mijn moeder was licht astmatisch, maar verder heel gezond. Ze had pufjes voor haar astma en kreeg extra pufjes tegen de hoestbuien. Het ging wat beter, maar na het weekend begon ze zich steeds slechter te voelen. De pufjes hielpen niet meer, dus hebben we woensdag toch weer de huisarts gebeld. Het zuurstofgehalte in haar bloed was zo laag, dat ze met gierende banden naar het Sint Antonius ziekenhuis in Nieuwegein is overgebracht.

Een dag later hoorden we pas dat het corona was. Voor mijn moeder was dat gek genoeg eerder een opluchting; dan hoefde ze daar niet meer bang voor te zijn. Nu weten we wel beter."