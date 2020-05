Vanaf 1 juni mondkapjes in openbaar vervoer

De ov-bedrijven drongen al aan op zo'n mondkapjesplicht omdat in de bus, tram, metro of trein het ondoenlijk is om anderhalve meter afstand te houden. Reizigers moeten wel een mondkapje gaan dragen. Sjaals en andere mondbedekkingen zijn niet genoeg. Reizigers zijn zelf verantwoordelijk voor hun mondkapjes.

Normale dienstregeling per 1 juni

Vanaf 1 juni gaat het openbaar vervoer weer volgens de normale dienstregeling rijden. Sinds 16 maart rijdt er veel minder openbaar vervoer in Nederland. Het is in principe alleen bedoeld voor mensen met vitale beroepen, zoals zorgmedewerkers, of mensen die een noodzakelijke reis moeten maken een geen gebruik kunnen maken van een anders vervoermiddel. Het OV-personeel kan zich ook laten testen als ze coronaklachten hebben.

Omdat het aantal coronabesmettingen verder afneemt, gaat het kabinet nu een aantal beperkingen versoepelen.