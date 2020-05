Tweede repatriëringsvlucht uit Marokko geland op Schiphol

Op Schiphol is vannacht rond 00:40 uur de tweede repatriëringsvlucht met Nederlanders vanuit Marokko geland. In het toestel zaten ongeveer driehonderd mensen. Er verblijven nog 2400 Nederlanders in het land die niet weg kunnen door de coronacrisis. Volg al het nieuws over het coronavirus op ons liveblog.

