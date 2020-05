Dodental en besmettingen corona in Duitsland flink gestegen

Het aantal nieuwe doden door het coronavirus in Duitsland is opnieuw flink hoger dan gisteren. Zeker 165 mensen kwamen om het leven. Het Rode Kruis. Vanavond komt een tweede repatriëringsvlucht vanuit Marokko richting Schiphol. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.

Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding liggen er 644 Nederlandse coronapatiënten op de intensive care.

Bij het RIVM zijn de afgelopen 24 uur 86 sterfgevallen gemeld door het coronavirus. Het aantal doden in Nederland is opgelopen tot 5168. Bekijk hier alle actuele cijfers.

De afname van het aantal coronapatiënten verschilt nogal per gemeente. Zoek hier jouw gemeente op.

Een aantal landen heeft de afgelopen dagen de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus versoepeld.