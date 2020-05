Kabinet overweegt terrassen te openen op 1 juni

Het kabinet praat deze week ook over een mogelijke verplichting voor reizigers om mondkapjes te dragen in het openbaar vervoer. Ook wordt nagedacht over de heropening van kapperszaken begin volgende week. Buitenterrassen van horeca zouden dus op 1 juni weer open kunnen gaan, melden ingewijden aan het ANP.

Mondkapjes in ov

Treinen, bussen en metro's blijven vooralsnog wel bestemd voor noodzakelijke ritten, zoals voor mensen met een vitaal beroep. Omdat het niet zeker is of iedereen de gewenste anderhalve meter afstand kan houden, zouden reizigers mondkapjes moeten of kunnen dragen om het risico van besmetting met het coronavirus in te perken.