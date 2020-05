Koning kritisch over rol Wilhelmina in krachtige en indrukwekkende toespraak

Open over de rol van Wilhelmina

Volgens Paulus was de koning opvallend open en kritisch over de rol van Wilhelmina. De koning zei over zijn overgrootmoeder: "Mensen voelden zich in de steek gelaten. Onvoldoende gehoord. Ook vanuit Londen, door mijn overgrootmoeder toch standvastig en fel in haar verzet. Het is iets dat me niet meer loslaat."

Die kritiek is opvallend, zegt Paulus. "Niet eerder liet een lid van de koninklijke familie zich zo expliciet uit over de rol van Wilhelmina."

Volgens Paulus bleek verder dat de koning duidelijk inspiratie had opgedaan tijdens zijn bezoek aan Auschwitz, eerder dit jaar. De koning was daar op 27 januari toen het kamp 75 jaar geleden bevrijd werd.