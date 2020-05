Coronacrisis nekslag voor Vapiano: Nederlandse restaurantketen failliet

De rechtbank Gelderland heeft het faillissement uitgesproken, blijkt uit een registratie in het Centraal Insolventieregister.

In 2002 Hamburg

Vapiano is van oorsprong een Duits bedrijf. De eerste vestiging opende in 2002 in Hamburg de deuren. Daarna werd het concept uitgerold over Europa en andere delen van de wereld, tot in Zuid-Amerika en Australië aan toe.

In ons land heeft het Italiaanse selfservice-restaurant tien vestigingen, onder meer in Almere, Eindhoven, Groningen, Tilburg, Rotterdam en Amsterdam.