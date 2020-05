KLM stelt mondkapjes verplicht, passagiers moeten ze zelf meenemen

De luchtvaartmaatschappij is begonnen met het verder opvoeren van het aantal bestemmingen waarop wordt gevlogen. Parallel aan het weer opstarten van het netwerk worden reizigers per 11 mei verplicht om mondkapjes te dragen aan boord en bij de gates van KLM.

Dat schrijft KLM op de site.

Geen boetes, wel eigen verantwoordelijkheid

Op sommige vluchten is het al verplicht om aan boord gezichtsbescherming te dragen. "Per 11 mei wordt mondbescherming verplicht bij de gates en in het vliegtuig voor alle passagiers vanaf 8 jaar. We delen geen boetes uit, maar gaan uit van de eigen verantwoordelijkheid van de passagiers", zegt een woordvoerder van de KLM.

"Een sjaal mag eventueel ook. Als de neus en mond maar worden beschermd en het materiaal achter de oren vastgemaakt kan worden."

Meer vluchten

KLM gaat vanaf vandaag dagelijks weer vliegen naar de volgende bestemmingen: Barcelona, Madrid, Rome, Milaan, Budapest, Praag, Warschau en Helsinki. "We zaten op 10 procent van normaal, we gaan in mei naar 15 procent van het aantal vluchten, vergeleken met normaal. "