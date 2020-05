'We wisten nooit waar mijn oom gebleven was, tot het NFI op de stoep stond'

In het verzet

Douwinus Janse zat in het verzet en pleegde verschillende bomaanslagen in Amsterdam. De Duitsers kwamen erachter en hij werd door het Duitse Hooggerechtshof ter dood veroordeeld. Douwinus werd gevangen gezet in het Huis van Bewaring in Scheveningen, ook wel bekend als het Oranjehotel. Pas 31 jaar oud was hij toen hij in de zomer van 1943 gefusilleerd werd op de Waalsdorpervlakte.

Als extra straf werden Douwinus Janse en nog twee andere Nederlanders op een onbekende plaats in de duinen begraven. De graven werden teruggevonden, maar niemand wist wie deze slachtoffers waren. Uiteindelijk werden ze als 'onbekende Nederlander' begraven op het ereveld van de Oorlogsgravenstichting in Loenen. Pas in 2015 zijn de slachtoffers geïdentificeerd.