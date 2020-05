Gif, folie of koolmezen? 'Goddeloosheid in de bestrijding van processierups'

Ook boswachter Tim Hogenbosch verbaast zich over het gebruik van gif in de buurt van de nestkasten. "Laten we de natuur wat meer omarmen", zegt hij. Hogenbosch is dus ook erg enthousiast over alle nestkasten die hij ziet hangen. Natuur met natuur bestrijden, zo ziet hij het graag. Het gebruik van gif kan wat de boswachter betreft niet snel genoeg verdwijnen. "Je maakt zo veel kapot, het is echt van de zotte."

'Folie en boominjecties'

Toch kan het nog een stuk gekker in de strijd tegen de processierups. Hellingman zag al meerdere bomen die waren ingepakt in plastic folie of zelfs aluminiumfolie. Het zou de looproute van de rupsen moeten dwarsbomen. Onbewezen, zegt Hellingman. En vooral ongewenst. De folie laat los, belandt in de natuur, met alle gevolgen van dien.