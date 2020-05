Deel gevel weggeblazen na explosie flatgebouw Groningen

In een Groningse flat in de wijk Beijum-Oost is vanavond een explosie geweest. De ravage is groot; een deel van de gevel werd uit een woning geblazen. Bij de explosie raakten twee mensen gewond.

De verwondingen lijken mee te vallen maar de gewonden zijn wel naar het ziekenhuis gebracht, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio. De explosie in de flat aan de Wibenaheerd gebeurde rond 19.30 uur vanavond. Over de oorzaak is nog niets bekend. De flat waar de explosie was bestaat uit vier woonlagen. Er zijn zo'n kleine twintig woningen in het complex.