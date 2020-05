Zorgverzekeraars steunen 'kleine' zorgverleners met miljarden

Na de crisis

"De zorgverzekeraars vinden het verantwoord om met collectief opgebracht premiegeld een goede regeling voor zorgaanbieders te treffen en zo te garanderen dat verzekerden ook ná de crisis weer terecht kunnen bij zorgaanbieders", zegt voorzitter Dirk Jan van den Berg van ZN.

De regeling was al eerder aangekondigd, maar is nu uitgewerkt en wordt per 15 mei in fasen opengesteld voor de verschillende groepen zorgaanbieders. De verzekeraars verwachten dat zij waar mogelijk inhaalzorg gaan leveren. Alleen zo lopen de wachtlijsten niet nog verder op.

Andere regeling

Voor grote zorgaanbieders als ziekenhuizen en grote ggz-instellingen, waar de omzet hoger ligt dan 10 miljoen, wordt een andere regeling opgetuigd. Die gaat per 1 juli gelden.