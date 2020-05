Zo worstelt de tv-wereld zich door de coronacrisis

Extra kwetsbaar in coronatijd

Er vallen inderdaad harde klappen in de televisiewereld. Omdat er zich veel zelfstandigen en kleine bedrijven in de audiovisuele sector bevinden is de film- en televisiewereld extra kwetsbaar in tijden van corona. Veel omzetten zijn grotendeels verdampt. Opnieuw opstarten kost extra geld, omdat contracten moesten worden afgekocht en weer opnieuw afgesloten.

De impact is dus groot, maar ook nog niet helemaal te overzien, schrijft het samenwerkingsverband van producenten. Dat komt door de complexe financiering van de tv- en filmwereld. Als er nu iets stokt, kun je daar als maker over maanden of zelfs jaren last van krijgen. Om een voorbeeld te geven: omdat de bioscopen dicht zijn, missen filmdistributeurs inkomsten en is het de vraag of ze nieuwe projecten kunnen financieren.

Snotneus? Niet verzekerd

Ook is het de vraag onder of producties nog wel te verzekeren zijn. "Zodra een cameraman een snotneus heeft, moet je de hele productie stilleggen. Er is geen verzekeraar die dat dekt en geen producent die zo'n risico zelf kan betalen", zei hoofd drama bij Videoland Antoinette Beumer eerder tegen Radio1.

Toch is Pellemans ook optimistisch. "Televisie is wel ontzettend populair op dit moment. Ik zie dat tv-makers ook erg creatief zijn in deze nieuwe werkelijkheid. Ik heb goede hoop dat we op een gegeven moment gewoon weer door kunnen gaan. Op een veilige manier natuurlijk."