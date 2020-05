Nederlandse kinderen op ic met zeldzame ontstekingsziekte: 'Vooralsnog géén verband met corona'

Alle kinderen die tot nu toe in Nederland zijn opgenomen in het ziekenhuis met de ziekte van Kawasaki, zijn meerdere keren getest op corona. "Maar géén van hen bleek het virus te hebben", zegt kinderimmunoloog Taco Kuijpers van het UMC Amsterdam tegen RTL Nieuws.

"De kinderen hadden bloeddrukproblemen, maagproblemen of problemen met de hartfunctie. Deze klachten doen denken aan de ziekte van Kawasaki. Dat is een zeldzame, maar bekende ziekte, die bij de juiste behandeling een goed herstel kent."

Waarschuwing uit andere landen

De ziekte van Kawasaki kwam de afgelopen dagen in beeld nadat Britse kinderintensivisten waarschuwden om alert te zijn op kinderen met kawasaki-achtige verschijnselen. In Groot-Brittannië zijn in de afgelopen weken meerdere kinderen opgenomen geweest met vergelijkbare klachten. Enkelen van hen werden positief getest op het coronavirus.

Later deze week volgden ook uit andere landen berichten waarin gewaarschuwd werd alert te zijn. Er werden enkele gevallen gemeld in onder andere Ierland, Frankrijk, Italië, Spanje en de Verenigde Staten. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich zorgen en zegt te gaan onderzoeken of er een verband is tussen het coronavirus en de ziekte van Kawasaki.

'Iets meer patiënten dan normaal'

In Nederland is dat verband niet aangetoond. "Op dit moment hebben we geen reden tot grote zorgen", zegt Kuijpers. "In Nederland worden normaal gesproken jaarlijks zo'n 80 tot 90 kinderen opgenomen in het ziekenhuis met de ziekte van Kawasaki. We zien nu dat het er relatief gezien iets meer zijn dan normaal. Maar nog steeds gaat het om enkele gevallen."