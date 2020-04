Code geel in zeven provincies vanwege onweer en windstoten

Er is kans op blikseminslag, hagel en windstoten. "Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hierdoor hinder ondervinden. Mijd open water en open gebied", waarschuwt het KNMI.

Ook morgen nog veel buien

Morgen kunnen er ook nog dieper landinwaarts hagel- en onweersbuien voorkomen. "Later in de middag komt er pas droger weer aan", vertelt meteoroloog Reinier van den Berg van Buienradar. "Het wordt ook fris, maximaal 12 graden in het noorden en 15 graden in het zuiden." Ook zaterdag vallen er veel buien. "Maar zondag wordt het gelukkig weer droog."