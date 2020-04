Wil (82) voert protest bij verpleeghuis omdat ze haar man niet mag zien

Stilzwijgend zit Wil uren per dag voor de ingang van het verpleeghuis Kanidas in Best waar haar dementerende man sinds een halfjaar woont.

"Ik heb mijn man al zeven weken niet meer fysiek gezien. Dat geeft zoveel verdriet", zegt Wil tegen RTL Nieuws na berichtgeving in het ED. "En ik heb totaal geen perspectief wanneer ik hem wel weer kan zien."

Niets te verliezen

Wil hield het thuis niet meer uit. "Ik was alleen maar verdrietig als ik dan weer thuiskwam nadat ik even voor het raam was gaan zwaaien. Vandaar dit protest", zegt ze. "Door dit te doen voel ik me beter. En ik hoop dat het wat oplevert: duidelijkheid van de overheid."

Wil is zelf ook niet meer de jongste maar ze verzekert: ze kleedt zich met dit weer goed aan en zorgt goed voor zichzelf. "Ik heb een fleecedeken en warme drankjes bij me." En: "Ik krijg ook warme koffie en thee van het verpleeghuis."