'Zonder corona was ze ongetwijfeld 94 jaar geworden, net als haar moeder'

"Maar toen kwam corona. Een virus wat eerst best eng was, maar ook heel ver weg. Totdat onze moeder eraan overleed op 4 april.

We halen troost uit het feit dat ze maar kort heeft hoeven afzien. Ze was één week ziek en toen werd het haar al te veel. Ze was doodmoe, kon echt niet meer, geveld door dat stomme virus.

Ik hoop nog altijd dat iemand zal zeggen dat dit niet waar is. Zonder corona zou mijn moeder namelijk nog zeker tien jaar hebben geleefd. Ze was ongetwijfeld 94 jaar oud geworden, net als haar eigen moeder. Daar twijfelen we geen seconde aan. Helaas heeft het niet zo mogen zijn."