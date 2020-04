Loonkloof mannen en vrouwen slinkt, maar verschillen blijven groot

Mannen zwaarder belast

Bovendien zijn mannen zwaar oververtegenwoordigd bij de groep mensen die 30 euro of meer per uur verdienen. Een kwart van alle arbeidsuren van mannen wordt betaald tegen ten minste 30 euro per uur. Bij vrouwen is dat slechts 14 procent.

Dat heeft overigens wel gevolgen voor de netto-uurlonen van mannen. Daar doen vrouwen het relatief beter, doordat hoger betaalde banen ook zwaarder belast worden.

Ongelijke beloning

Ook zeggen de nieuwe CBS-cijfers over gemiddelde uurlonen weinig over gelijke beloning van mannen en vrouwen in vergelijkbare functies, ervaring en opleiding.

Met name in de juridische sector, bijvoorbeeld de advocatuur, en bij financiële sector, banken en verzekeraars, zijn de verschillen groot, bleek afgelopen najaar nog.