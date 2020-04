Fysiotherapeuten gaan weer meer aan de slag

Nog niet iedereen kan worden behandeld

Overigens maken de beperkende coronamaatregelen het op dit moment niet mogelijk om op het capaciteitsniveau van voor de crisis te komen, zegt de branche. Dat betekent dat patiënten met klachten die minder noodzakelijk zijn, op afstand behandeladvies zullen blijven krijgen.

Fysiotherapeuten zullen voorrang moeten geven aan patiënten met ernstigere klachten. De zorgverlener zelf bepaalt daarbij de volgorde aan de hand van de ernst van de klacht.

'Blij met dit advies'

KNGF-voorzitter Guido van Woekom is blij dat de fysiotherapeuten de weg nu terug kunnen inslaan. "Met dit advies in de hand kunnen we een grote groep patiënten weer gaan behandelen, die we de laatste maanden noodgedwongen hebben moeten laten wachten."

Enige zorg is nog wel de beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen. Fysiotherapeuten kunnen daarvoor nu aankloppen bij het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ), of ze elders zelf inkopen. Maar deze middelen blijven schaars, zegt Van Woerkom.