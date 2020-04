Grapperhaus na datalek: 'Verwijder NL-Alert app van je telefoon'

De app is door bijna 58.000 mensen gedownload. Het ministerie heeft vandaag melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) van het datalek.

Als in hun buurt een ernstig incident voordoet, krijgen burgers die zich daarvoor hebben aangemeld, via hun telefoon een waarschuwing. De app is daar een aanvulling op. Je kunt onder meer een kaart raadplegen waarop je kunt zien op welke plekken in Nederland een NL-Alert is verstuurd en waarom.