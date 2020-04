Duitse onderzoekers: kind net zoveel virusdeeltjes als volwassenen

Maar een paar kinderen

De Nederlandse wetenschapper wijst erop dat uit andere onderzoeken blijkt dat het virus waarschijnlijk pas boven een bepaald aantal virusdeeltjes per persoon besmettelijk is.

"Er zijn in het hele onderzoek maar een paar kinderen die over die grens gaan. Als dat ook nog eens kinderen zijn die symptomen hebben, en dus toch al niet naar school mogen, is de vraag hoe belangrijk die bevindingen zijn voor het beleid om de scholen te openen. De onderzoekers zeggen dat er geen significant verschil is in de virusconcentratie per leeftijdsgroep, maar gemiddeld genomen hebben kinderen toch de laagste virusconcentratie."

De studie onder leiding van viroloog Christian Drosten, die een belangrijke adviseur is van de Duitse regering, is nog niet gecontroleerd door onafhankelijke deskundigen.