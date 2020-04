Hoe goed word jij betaald? Check het hier

In 2019 was het doorsnee uurloon van vrouwelijke werknemers 7 procent lager dan dat van mannelijke werknemers. Maar hoe hoog is jouw eigen loon, ten opzichte van de rest van Nederland? Check het hier.

Het doorsnee bruto uurloon van vrouwelijke werknemers is iets meer dan 20 euro. Bij mannen ligt het doorsnee loon rond de 22 euro per uur - een verschil van 7 procent, volgens nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Kijk je naar goedbetaalde banen, met een brutoloon van meer dan 30 euro per uur, dan zijn mannen sterk oververtegenwoordigd. Een kwart van alle gewerkte uren door mannen leverde minstens 30 euro op. Bij vrouwen is dit maar 15 procent van de uren. Vergelijk jouw loon Vul jouw bruto uurloon in om te zien hoeveel mensen meer of minder verdienen dan jij. In de tool gaat het om arbeidsuren. Oftewel: welk percentage van de gewerkte uren heeft een bepaald uurloon. Zo leverde een kwart van alle uren die mannen in 2019 gewerkt hebben, minder dan 16 euro per uur op. Bij de arbeidsuren van vrouwen leverde 31 procent minder dan 16 euro op. Lees verder: Loonkloof mannen en vrouwen slinkt, maar verschillen blijven groot