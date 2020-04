Zelfs 93 miljard extra lenen kost staat naar verwachting niks

Geld lenen kost geen geld

Maar geld lenen kost lang niet altijd geld, als je een land als Nederland bent. De rentes zijn de afgelopen jaren zo ver gedaald dat Nederland zelfs op langlopende leningen vaak geld toe krijgt.

Rentes op Nederlandse staatsleningen zijn zo laag, negatief zelfs, omdat het vertrouwen in de markt dat Nederland terug kan betalen extreem groot is. Dat wordt nog versterkt door het opkoopbeleid van de Europese Centrale Bank, dat de rentes nog verder drukt.

Zeer kortlopende staatsleningen, waarbij het risico voor beleggers extreem klein is, kennen een negatieve rente van rond de 0,5 procent. Maar zelfs langlopende leningen die de staat afsluit, van tien jaar of langer leveren de staat geregeld wat geld op.

Meer lenen, niet meer rente betalen

De vraag is of dat ook zo blijft als de staat opeens tientallen miljarden meer gaat lenen, waardoor het aanbod opeens explodeert. Daar moeten genoeg kopers voor zijn én die moeten ook het vertrouwen houden dat de Nederland ook met al die nieuwe schuld zo'n betrouwbare terugbetaler blijft.

Daar heeft het Agentschap van de Generale Thesaurie, de afdeling van het ministerie van Financiën dat verantwoordelijk is voor het beheren van de schatkist en het lenen van geld, in ieder geval alle vertrouwen in.

"Inmiddels hebben wij sinds het uitbreken van het coronavirus in Nederland al enkele veilingen gedaan om extra geld op te halen. Uitgaande van de uitgiftekalender en de huidige rentestanden, is de verwachting niet dat de geplande uitgiften gepaard zullen gaan met (per saldo) hogere rentelasten", schrijft Elvira Eurlings, de baas van het Agentschap, in een verklaring.

Gezonde financiën

Dat betekent dat de verwachting is dat het lenen van de extra miljarden er niet voor gaat zorgen dat de staat meer geld kwijt gaat zijn dan nu aan rentekosten. Ofwel: de gemiddelde rente zal 0 of negatief zijn.

Volgens het Agentschap komt dat door de 'zeer hoge kredietwaardigheid', de sterke economie en de 'gezonde uitgangspositie van de overheidsfinanciën'.