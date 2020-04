Derde verdachte aangehouden voor brandstichting zendmasten

De politie onderzoekt nog of de man bij andere brandstichtingen betrokken is geweest. In totaal zijn er zeker twintig zendmasten in de afgelopen weken in brand gestoken.

Zendmast volledig verwoest

Op 10 april werd een zendmast in Dronten in brand gestoken. Daarbij ontstond een hevige brand en de zendmast werd volledig verwoest. De recherche startte daarom een onderzoek en kon vrijdag al een andere verdachte aanhouden voor de brand, een 24-jarige man uit Dronten.

Samen met de man uit Swifterbant zit hij nog altijd vast.