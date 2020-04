'Van de 20 bewoners zijn er 16 overleden, onder wie mijn krachtige oma'

Kleindochter Georgia:

"Op 27 maart was mijn oma jarig, ze werd 90 jaar oud. We zouden dit uitgebreid gaan vieren, met veel eten en vooral taart, want daar hield ze zo van. Deze prachtige leeftijd was een mijlpaal voor mijn oma.

Zeker als je weet dat mijn oma veel ups en downs heeft gehad. Zo kwam ze als 21-jarige vrouw vanuit Indonesië aan in Rotterdam, samen met haar man. Hij was een KNIL-soldaat en ze zouden maar voor een tijdelijk verblijf naar Nederland komen. Ze sprak de taal niet en wist niets van de Nederlandse cultuur of de geschiedenis van dit land. Ze had toen nog geen idee dat ze hier haar hele leven zou blijven wonen.

Omdat opa vanwege zijn verwondingen en beschadigingen die hij had opgelopen in het Jappenkamp niet meer kon werken, is oma aan de slag gegaan. Ze heeft voor haar werk vele kilometers op de fiets afgelegd om haar gezin te onderhouden."