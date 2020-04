Verpleegkundige Cynthia kreeg corona: 'Dan ben je 33 en opeens zo ziek'

Gehuild op werk

De klachten begonnen op een donderdagavond. "Ik voelde me niet lekker. Vrijdagavond had ik nog een avonddienst. Ik ben wel gaan werken omdat ik geen koorts had en ik volgens de protocollen dan gewoon mocht werken."

Maar gedurende de avond kreeg Cynthia alsnog koorts. "'Ik heb gehuild omdat ik naar huis moest en mijn collega's in de steek moest laten. Verschrikkelijk vond ik het. Onderweg heb ik mijn man gebeld. Ik zei tegen hem dat ik dacht dat ik corona had. Ik moest ook opeens hoesten, terwijl ik dat daarvoor helemaal niet had."

Tekening onder de kamerdeur

Cynthia zonderde zich meteen af in haar slaapkamer. "Ik heb al mijn fysieke contact met mijn man en kinderen meteen afgebroken. Een week heb ik in thuisisolatie gezeten en alleen op mijn slaapkamer geleefd. Het eten en drinken werd voor me klaargezet voor de deur."

"Via het videobellen had ik contact. Dat was echt zwaar. Ik hoorde mijn kinderen heel vaak zeggen: 'mama, is alles goed?' En dan maakten ze weer tekening die onder de deur werd doorgeschoven."