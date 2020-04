Ridouan Taghi voorlopig niet in de rechtszaal

Nadat Taghi in december in Dubai werd aangehouden en enkele dagen later naar Nederland werd gevlogen, had hij in februari dit jaar voor het eerst voor de rechter kunnen verschijnen.

Niet verplicht te komen

Taghi besloot echter in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught te blijven. Omdat het Marengo-proces nog niet inhoudelijk wordt behandeld, maar zich in de zogenoemde pro-forma-fase bevindt, is Taghi niet verplicht naar de rechtbank te komen.