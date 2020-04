Voor het eerst cijfers over corona in zorg: 9 zorgverleners overleden, 458 ziekenhuisopnames

Tot nu toe zijn er in totaal negen zorgverleners in ons land overleden aan het coronavirus. Dat heeft het RIVM zojuist bekendgemaakt. 458 zorgverleners zijn tot nu toe opgenomen geweest in het ziekenhuis.

Van zes van de overleden zorgmedewerkers is bekend dat zij bestaande gezondheidsproblemen hadden. Van de andere drie overleden zorgmedewerkers is dit nog niet bekend In totaal zijn tot nu toe 13.884 zorgverleners besmet (geweest) met het coronavirus. Het is voor de eerste keer dat het RIVM cijfers bekendmaakt over het zorgpersoneel. Lees ook: Verpleegkundige Cynthia kreeg corona: 'Dan ben je 33 en opeens zo ziek' Uit de cijfers is niet te herleiden waar de zorgmedewerkers de besmetting hebben opgelopen. Dit kan namelijk ook in de privésfeer zijn gebeurd. Twee weken geleden werd bekend dat meerdere medewerkers van het Erasmus MC in Rotterdam besmet waren geraakt met het coronavirus. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg en bestuursvoorzitter van het Erasmus MC zei toen dat zijn medewerkers niet ziek waren geworden door patiënten. Bij iedere besmetting kijkt het ziekenhuis naar de 'vingerafdruk' van het ontdekte virus, zei hij. Nieuwe cijfers Het RIVM meldt vandaag verder dat het officiële dodental door het coronavirus met 84 gestegen is. Het RIVM registreerde 84 nieuwe ziekenhuisopnames.