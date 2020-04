Els vangt dieren op van mensen die door corona zijn overleden: 'We zitten propvol'

Dat hondje hebben ze uiteraard opgenomen, vertelt Els. "We nemen ons elke dag voor om nee te zeggen, maar dan hoor ik het verhaal en dan roep ik: ‘doe maar’. Je vindt altijd een leuk hoekje of plekje voor ze." De honden en katten zitten inmiddels overal op het terrein, van in de speciale tuinhuisjes tot aan kennels in de keuken.

Qua geld is het wel 'drama', zegt ze. "We vangen veel dieren van eenzame ouderen op en die hebben veel achterstallig onderhoud. Een slecht gebitje, niet gesteriliseerd. De dierenarts die ons normaal voor een lage prijs helpt, woont in België. En daar kunnen we door de coronamaatregelen niet heen."