Restaurants en bars van hotels Fletcher wél open: 'Gasten zijn heel blij'

Hoewel restaurants en bars in Nederland gesloten moeten blijven, mogen hotels wel geopend zijn. Daarbij is het toegestaan om de restaurants en bars in de hotels voor hotelgasten te openen, mits er rekening wordt gehouden met de anderhalvemeter afstand.

Dat bevestigt de voorlichter van het Veiligheidsberaad, waarin alle 25 voorzitters van de veiligheidsregio's zitten.

Weer open

Fletcher heeft honderd hotels in Nederland en is sinds dit weekend weer gefaseerd open gegaan. "Op 15 maart hebben we besloten om alle hotels dicht te doen vanwege de coronacrisis. Maar sinds dit weekend zijn er weer hotels van Fletcher opengegaan inclusief de horecagelegenheden", zegt Rob Hermans, CEO van de hotelketen tegen RTL Nieuws.

"In de geopende hotels zit nu zo'n 40 procent van de gasten die normaal in onze hotels zitten."

Ook de bars geopend

De gasten kunnen in de geopende hotels ook weer gebruik maken van de bars en restaurants in de hotels. "We hebben allerlei maatregelen bedacht om aan de anderhalvemeter-regel te voldoen", zegt Rob Hermans CEO. "We hebben gekeken naar de supermarkten en bouwmarkten."

Het eten of drankje wordt door het personeel op een bijzettafel gezet zodat de gast het zelf kan pakken. Hermans: "Het ontbijt was het lastigste om te regelen. Tafels waarbij gasten zelf broodjes of vleeswaren kunnen pakken, kan in deze tijd niet meer. We doen alleen nog maar a la carte."

Hermans vervolgt: "Het is 100 procent veilig en het mag. Vergelijk het met bedrijfskantines."