Steeds drukker in de trein en op de weg, soms zelfs weer bijna als vanouds

"We rijden vanaf vandaag met meer treinen om de mensen die trein echt nodig hebben meer ruimte te kunnen geven. Die anderhalve meter afstand houden is soms echt best moeilijk", zegt de woordvoerder.

Geen controles

De NS controleert niet of ze een noodzakelijke reis maken "We gaan uit van de eigen verantwoordelijkheid van reizigers. We kunnen niet controleren of iemand echt verpleger is. Wel roepen we continu rond dat de treinen alleen rijden voor vitale beroepen en voor mensen met een noodzakelijke reden."

Alleen als overduidelijk is dat mensen de trein gebruiken als een uitje, kan een conducteur reizigers vragen uit te stappen. "Dat gebeurt weleens, maar dat zijn excessen."