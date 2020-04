'Wat begon als een droomreis op een cruiseschip, eindigde in een reis zonder afscheid'

"De alarmcentrale kon mijn vader niet terughalen naar Nederland, zijn gezondheid was te slecht. Toch waren we met z'n allen nog hoopvol en positief gestemd: dit gaat wel goed komen, dit kunnen wij als gezin aan. 'Zodra hij stabiel is, komt hij met gierende banden terug naar huis', zeiden we. Mijn moeder werd in de tussentijd door het Italiaanse Rode Kruis naar Nederland gebracht en moest direct in quarantaine.

Helaas kregen we op vrijdag 27 maart het telefoontje waarvan je hoopt dat je het nooit zal krijgen: "I am sorry, your father passed away."

We kunnen het met z'n allen tot op de dag van vandaag nog steeds niet bevatten. Het is zo onwerkelijk dat mijn vader er niet meer is. Dat hij daar in zijn eentje in een Italiaans ziekenhuis heeft gelegen en dat wij nooit afscheid hebben kunnen nemen. Mijn moeder zegt ook steeds: 'Dit is toch niet normaal. Je vader heeft nog nooit in zijn leven een prijs in de loterij gewonnen. Dat hij juist nu van deze loterij de hoofdprijs moet winnen, is toch wel diep en diep triest.'"