Politie grijpt in bij meerdere feesten op Koningsdag

48 bekeuringen

In het Zuid-Hollandse Oud-Beijerland werd ook een feest gestopt. De politie meldt op Facebook dat aan 48 mensen bekeuringen zijn uitgedeeld. De feestgangers trokken er gezamenlijk op uit. Niet om Koningsdag te vieren, maar wegens een ander feest: luilak.

De politie had nog een duidelijk bericht in petto voor alle aanwezigen van het feest. "Opzettelijk de kans van verspreiding van het virus verhogen is respectloos tegenover onze zorgverleners. Jammer dat dat signaal is afgegeven!"