Het is de warmste Koningsdag ooit

Na vandaag wisselvallig

Heb jij kans om in de tuin of op het balkon te gaan zitten, doe dat dan vooral. Want na vandaag slaat het weer om. "Het wordt erg wisselvallig met heel weinig ruimte voor de zon, en het wordt nat", zegt Verhoeven. "Het goede nieuws is dat de natuur er wel naar snakt."

Hoe lang het na vandaag duurt voordat we weer kunnen genieten van de zon, is onduidelijk. "We kijken over het algemeen niet verder dan een week vooruit, daarna wordt het heel onzeker. Maar de komende twee weken zie ik in de verwachtingen op de meeste dagen een grote kans op regen."