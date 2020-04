Zangeres Anouk verrast vriend met thuiskomst uit Marokko

De 45-jarige zangeres was in Marokko om te schrijven aan nieuwe muziek, toen de coronacrisis in al zijn hevigheid losbrak. Ze durfde niet meer terug, omdat ze veel last heeft van astma. Het risico dat ze in het vliegtuig besmet zou raken met het virus, wat ernstige gevolgen zou kunnen hebben, durfde ze niet te nemen.

Niemand verteld

Zonder het thuis te vertellen, stapte ze vannacht toch in het vliegtuig. Ze laat op Instagram zien hoe ze haar vriend wakker maakte om hem te vertellen dat ze er weer is.