Jongen (10) overleden door botsing met motorrijder

De motorrijder raakte zwaargewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Hulpdiensten probeerden de twee te reanimeren maar voor het jongetje kwam de hulp te laat.

Speelgoedmotor

Het is nog niet bekend waardoor de motorrijder ten val kwam. "De motorrijder kwam tijdens zijn val in botsing met het kind", zegt een politiewoordvoerder tegen RTL Nieuws. "Onderzoek moet uitwijzen wat er precies is gebeurd."

Omstanders zeggen tegen het Brabants Dagblad dat het kind op een speelgoedmotor, oftewel een mini-bike, zat. Die zou door de botsing in brand zijn gevlogen. Dat politie wil dat niet bevestigen. "Ook dat nemen we mee in het onderzoek."

Het ongeluk gebeurde rond 19.30 uur vanavond.