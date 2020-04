Kweker Robbert heeft een penisplant van, jawel: 1,5 meter

Kweker Robbert van Til is in zijn nopjes: zijn penisplant staat in bloei. En dat is bijzonder. "Het duurt zeven jaar en de bloem is, jawel: anderhalve meter", zegt de trotse kweker.

Van Til kweekt in zijn kwekerij Bandus in het Gelderse Hummelo exotische plantensoorten. "Ik heb 300 soorten bamboe, ik kweek vleesetende planten en heb allerlei soorten reuzelelies", zegt hij tegen RTL Nieuws. Bloem van anderhalve meter Maar het meest trots is hij nu wel op zijn penisplant. "Gisteravond stond-ie ineens in bloei. Ik wist niet wat ik zag", zegt de kweker. "Daar doen penisplanten lang over, zo'n zeven jaar. Uit de knol is een bloem gekomen en die is, heel toevallig, anderhalve meter lang." De plant staat volgens de kweker maar een paar dagen in bloei. Robbert van Til met zijn bloeiende penisplant. © Robbert van Til Stinkt heel erg En er is nog iets heel bijzonder aan de plant. "Hij stinkt enorm. Alsof er een dood beest in de kast ligt. Echt heel smerig." Maar die stank heeft een reden. "Daarmee trekt de plant aasvliegen aan waardoor hij wordt bestoven. Die vliegen komen op de geur van dood vlees af." Wat het geheim van de kweker is? "De penisplant groeit in een kas. En ik praat elke dag tegen hem. Maar verder blijft het recept geheim haha." De kweker verkoopt zijn planten aan particulieren die van exotische planten houden én een grote tuin hebben. Voor wie ook zo'n plant wil in zijn eigen tuin: een knol van de penisplant kun je vanaf 6 euro kopen. Daarna moet je de plant goed verzorgen, en vooral: veel geduld hebben. Lees ook: Wat een joekel: grootste bloem ter wereld gemeten in Indonesië