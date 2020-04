Vrouw ligt zeker maand dood in haar huis in Rotterdam

Eerder deze week werd een 65-jarige vrouw uit Den Bosch dood in haar flat gevonden. Zij had er drie maanden gelegen, meldde De Stentor. Ook deze vrouw leefde een erg teruggetrokken bestaan. Ze had geen familie en had een psychiatrische achtergrond.

10 jaar dood

Het komt vaker voor dat mensen lange tijd dood in hun woning liggen. In 2003 werd ons land geschokt door het nieuws van een 74-jarige vrouw uit Rotterdam. Zij bleek 10 jaar lang dood in haar eigen huis aan de Jan Porcellisstraat te hebben gelegen. Haar lichaam werd uiteindelijk gevonden omdat bouwvakkers haar nodig hadden.

Gemeentelijke diensten in Rotterdam spraken daarna af om vereenzaamde ouderen beter in de gaten te houden.