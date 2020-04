'Mijn opa is overleden, en dat wil ik van de daken schreeuwen'

"Toen opa besmet was, wilde ik dat aanvankelijk niet accepteren. Ik bleef eindeloos scrollen, ieder (nep)nieuwsbericht gaf valse hoop, deelde ik met mijn familie. Maar een shot vitamine C hielp niet, er was geen magisch wonder, geen medicijn tegen corona.

Er was geen genezing mogelijk voor onze opa. Er was niets tegen te doen. En ik kon hem niet bezoeken, niet meer voor een laatste keer vasthouden.

Onze opa is overleden aan corona. Dat fluisterde ik, terwijl ik snikkend naast zijn kist stond. Kijkend naar mijn familieleden, die op een afstand zaten. Los van elkaar rouwden we, troostend naar elkaar kijkend. Omdat meer niet mogelijk was."